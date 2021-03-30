Названы преимущества России в конфликте с НАТО

Авторы заявили, что Россия сможет за неделю собрать и отправить в Северную Европу от 51 до 68 батальонов. А вот НАТО сможет отправить лишь от 29 до 43 батальонов. То есть преимущество остаётся за Россией.

Кроме того, у РФ есть более крупные наземные подразделения с тяжёлым вооружением и более хорошими обороной и огневой мощью. Россия обладает большим числом артиллерии, наземных систем ПВО. Есть у России и хорошие возможности вести радиоэлектронную борьбу. Кроме того, российским военным будет проще получить подкрепление. У НАТ войска находятся в разных странах.

Автор приходит к выводу, что Россия имеет больше шансов победить.