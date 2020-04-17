Названы преимущества российских торпед «Физик»

В целом, эксперт The Drive рассмотрел современные торпеды, к которым относится и «Физик». Сообщается, что данное оружие — это пример продвинутых технологий XXI века, совмещённых с опытом холодной войны.

Помимо «Физика», к числу «смертоносных машин» автор материала относит британскую Spearfish, немецкую SeaHake Mod 4 и французскую F21.

«Российская газета», которая перевела материал The Drive, пишет, что торпеда «Физик» калибра 533 мм способна уничтожать надводные корабли и подлодки. Оружие может развить скорость до 50 узлов. Дальность его составляет 50 километров. В 2017 году на вооружение приняли модифицированную торпеду «Физик-2».