Названы преимущества российской боевой платформы «Бумеранг»

Перевод материала предоставила «Российская газета». Авторы пишут, что боевая колёсная платформа переняла некоторые технологии от советских бронетранспортёров (БТР). Однако имеет и прорывные отличия от них.

Основная особенность «Бумеранга» — перенос моторного отсека вперёд. Благодаря этому люди внутри машины лучше защищены от пуль и снарядов, а десант может с комфортом и безопасностью выходить через широкий люк в задней части.

«Бумеранг» также может передвигаться по воду с помощью кормовых водомётов. По мнению авторов National Interest, российский БТР схож с новой амфибией Корпуса морской пехоты США.

Авторы отметили, что «Бумеранг» сможет и вести разведку, и обеспечивать огневую поддержку пехоты, и защищать её от воздушного нападения.