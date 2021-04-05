Наука и технологии
Сегодня в 15:26
Названы преимущества военного флота России перед НАТО
Россия почти возродила советский флот
Издание Business Insider назвало преимущества Военно-морского флота (ВМФ) России перед НАТО.
Авторы отметили, что после кризиса 1990-х Россия смогла отчасти возродить советский мощный флот. Он хоть и меньше, но модернизирован. Сейчас в составе ВМФ России насчитывается около 360 судов всех типов.
В Business Insider заявили, что Россия преимущественно строит подводные лодки и небольшие корабли. Многие из фрегатов уступают по размеру аналогам из НАТО, но новые технологии и вооружение дают им преимущество. Упоминается крылатая ракета «Калибр», сравнимая с американским «Томагавком».
Главной мощью России авторы назвали подлодки. Сейчас их насчитывается более 60. В их числе — 12 атомных субмарин с баллистическими ракетами и девять атомных подводных лодок с крылатыми ракетами. Особенно хороши подлодки типа «Борей» и «Ясень».