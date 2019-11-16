Названы причины для зависти американцев из-за российского истребителя Су-57

Авторы материала в издании Sina назвали Су-57 «гигантом» авиапрома и напомнили, что истребитель способен летать со сверхзвуковой скоростью, вести в это время бой, отличается высокой манёвренностью и укомплектован новейшим вооружением.

Как заявил российский военный лётчик и генерал-майор, авторы материала, наверное, правы. Американские истребители пятого поколения имеют недостатки. F-22 Raptor очень дорогой и трудоёмкий, а F-35 получился очень загруженным интеллектуально и слабым в пилотажном отношении.

Российский Су-57 же прост, эффективен и показывает сверхманёвренность. Кроме того, его локационная станция способна обнаруживать малозаметные самолёты на предельных дальностях, а также запускать ракеты. «Здесь мы не только ничего не проигрываем, а даже имеем преимущество», — отметил эксперт.