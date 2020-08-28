Названы причины любви людей к пицце

Кратко об исследовании пишет издание «Популярная механика». Благодаря сочетанию ингредиентов в пицце есть жиры, углеводы и соль. Именно эти вещества активируют мозговую цепь, ответственную за вознаграждение.

Кроме того, в пицце есть молочный белок казеин. В процессе пищеварения, он выделяет казеоморфины. Эти цепочки аминокислот действуют на рецепторы дофамина, который называют гормоном удовольствия и вознаграждения. Производство дофамина увеличивается.

Что касается психологических причин, то нередко вид и аромат пиццы вызывают у людей приятные переживания. Также пиццу часто едят в компании друзей, что само по себе является приятным способом провести время.