Названы причины отказа провести ЕГЭ в России через интернет

Журналисты напомнили, что экзамены по литературе, географии и информатике назначены уже на 3 июля. Один из федеральных чиновников от образования рассказал The Bell, что в обсуждение ситуации с ЕГЭ в этом году пришлось подключать даже президента Путина.

Сообщается, что в Минобрнауки были не против дистанционного проведения экзамена, но Рособрнадзор и Минпросвещения на это не согласились. Глава Рособрнадзора, например, отметил, что банки ЕГЭ надо сканировать, а у многих школьников сканеров нет.

Эксперты — директор по бизнес-развитию школы Skyeng Александр Ларьяновский и основатель сервиса «Дневник.ру» Гавриил Леви — также назвали причины, по которым ЕГЭ в России через интернет провести не удалось бы. Они тоже внесли в список отсутствие нужной техники дома у школьников (и не просто сканеров, а даже компьютеров), а ещё сложности с идентификацией экзаменуемых.