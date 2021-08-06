Названы причины отсталости России в выпуске компьютеров и другой электроники

Сергей отмечает, что на данный момент в России наблюдается дефицит производства микроэлектроники. Компании не успевают производить новую продукцию.

Кроме того, в стране есть необходимость создания больших отечественных организаций, которые бы выпускали электронику. Однако для этого тоже требуется время и быстро расширить их не получится. А после этого необходимо налаживание производства техники, которая могла бы заменить зарубежные аналоги.

Существует большая проблема, которая тоже может считаться причиной отсталости. Это отсутствие производства устройств памяти в России. “Какой смысл в российском процессоре, если не будет оперативной памяти?” - задаётся вопросом Сергей.

В целом для любых разработок нужна элементная база, которой в нашей стране сейчас нет. Единственный выход - сотрудничество России с другими государствами.

Константин Трушкин, эксперт в области IT, заявил, как отмечает автор канала, что преодолеть разрыв поможет только комплексное развитие в России всей отрасли по производству компьютерной электроники. Только тогда можно будет в обозримый срок создать нужную программную инфраструктуру.