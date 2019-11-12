Названы причины отставания России в развитии 5G

К 2025 году Америка и азиатские страны станут лидерами по проникновению 5G. В Корее, например, 66% мобильных подключений страны будут подключениями к сетям пятого поколения. В России же этот показатель будет равен 19%.

Как рассказал «Ведомостям» коммерческий директор «Мегафона», новый стандарт связи становится доминирующим, если им начинают пользоваться более 60% абонентов. Сетям четвёртого поколения, например, понадобилось на это в России 5,5 года.

Представитель МТС считает, что преимущество у Южной Кореи заключается в доступе к диапазону 3,4-3,8 ГГц. Именно он является наиболее популярным в мире и приоритетным при разработке пользовательских устройств. В России же данный диапазон занят спецслужбами. Поэтому в стране сеть 5G может работать на частотах 4,8-4,99 ГГц, что предполагает создание отечественного оборудования связи.

Кроме того, у российских абонентов доход в среднем ниже, чем у жителей той же Южной Кореи.