Названы причины, по которым Apple вырастет в цене в 2020 году

Таким образом купертиновцы снова обойдут своих конкурентов — Facebook, Amazon, Netflix и Google. Аналитики также назвали факторы, которые на это повлияют. Во-первых, на рост акций не окажет сильного влияния снижение продаж iPhone. Эксперты считают, что на них будут приходиться 52% доходов Apple в 2020 году. Во-вторых, продолжат расти продажи носимых устройств, то есть Apple Watch, AirPods и Beats. На них придётся до 11% доходов компании. В-третьих, компании поможет выход новых пяти моделей iPhone. В-четвёртых, положительным фактор окажется предвкушение инвесторов от внедрения 5G. В-пятых, они начнут признавать стремление Apple по расширению сервисов и их комбинации с технологиями.