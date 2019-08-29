Названы причины, по которым гитлеровская Германия не смогла создать ядерное оружие

Как объяснил учёный, гитлеровская Германия просто не считала задачу по созданию такого оружия приоритетной. Хотя разработки шли, но далеко не в таких масштабах, как в США и СССР. В 1945 году немецкий учёный Вернер Гейзенберг провёл последний решающий, но оказавшийся неудачным эксперимент по запуску ядерного реактора. Впрочем, был уже слишком поздно.

Кроме того, немецкие атомщики сами никогда не просили у руководства страны серьёзного финансирования. Сам Гейзенберг рассказывал, что ему не хватило «морального мужества» попросить нужную сумму.

Напомним, советский атомный проект начался в 1942 году. Так страна ответила на разработку ядерного оружия в Соединённых штатах. Американцы же начали создавать бомбу из опасений, что первой её может сделать гитлеровская Германия.