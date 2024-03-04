Названы причины, по которым кошки могут кусать людей

Запах. Кошки очень тонко чувствуют запахи, и у какого-то человека может быть неприятный для неё запах.

Взаимодействие и общение. Кошка часто отдаёт предпочтение тем, кто больше за ней ухаживает, больше с ней играет. И наоборот.

Темперамент и личность. Некоторые питомцы любят общаться, а другие предпочитают быть в одиночестве. Если темперамент и характер кошки и человека совпадают, между ними может возникнуть особая связь. Как и наоборот.