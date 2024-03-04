Названы причины, по которым кошки могут кусать людей

Опубликовано 04 марта 2024, 22:30
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Названы причины, по которым кошки могут кусать людейИмейте это в виду
Кошки считаются загадочными и непредсказуемыми домашними животными. И вот почему ваш питомец может вас время от времени кусать.
Запах. Кошки очень тонко чувствуют запахи, и у какого-то человека может быть неприятный для неё запах.
Взаимодействие и общение. Кошка часто отдаёт предпочтение тем, кто больше за ней ухаживает, больше с ней играет. И наоборот.
Темперамент и личность. Некоторые питомцы любят общаться, а другие предпочитают быть в одиночестве. Если темперамент и характер кошки и человека совпадают, между ними может возникнуть особая связь. Как и наоборот.
Территориальное поведение. Кошки могут защищать свою территорию и вести себя при этом агрессивно.
Злость и ненависть. Если человек когда-то кошку обидел, она будет его бояться и может даже начать его кусать.
Источник:iXBT.com
Автор:Валерия Филимонова