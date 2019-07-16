Ferra

Названы причины, по которым криптовалюта Facebook не будет запущена

По крайней мере, в 2020 году
Министр финансов США заявил, что власти очень обеспокоены решением Facebook запустить собственную криптовалюту Libra в 2020 году. Они считают, что цифровая валюта может использоваться для финансирования терроризма и отмывания денег. А топ-менеджер Facebook сообщил, что соцсеть не будет запускать Libra, пока не получит согласия регуляторов. Что ж, похоже амбициозный план компании под угрозой.

Использование криптовалюты для мошеннических целей министр назвал проблемой национальной безопасности. Поэтому американские власти собираются требовать от организаций, совершающих операции с биткоином, Libra и любой другой криптовалютой, «придерживаться самых высоких стандартов».

Сейчас, по словам министра, цифровая валюта Facebook его не устраивает. Компании придётся тщательно поработать над проектом, прежде чем Libra не будет вызывать вопросов у чиновников. Учитывая это, а также законопослушность Facebook, нельзя исключать вероятности, что в 2020 году никакой криптовалюты у соцсети не появится.

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