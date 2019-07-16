Названы причины, по которым криптовалюта Facebook не будет запущена

Использование криптовалюты для мошеннических целей министр назвал проблемой национальной безопасности. Поэтому американские власти собираются требовать от организаций, совершающих операции с биткоином, Libra и любой другой криптовалютой, «придерживаться самых высоких стандартов».

Сейчас, по словам министра, цифровая валюта Facebook его не устраивает. Компании придётся тщательно поработать над проектом, прежде чем Libra не будет вызывать вопросов у чиновников. Учитывая это, а также законопослушность Facebook, нельзя исключать вероятности, что в 2020 году никакой криптовалюты у соцсети не появится.