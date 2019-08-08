Названы причины, по которым российский истребитель Су-57 победит американские

Су-57 имеет радиолокатор с активной фазированной антенной решеткой (АФАР). Его элементы размещены в передней части фюзеляжа, на бортах самолёта и отклоняемых носках крыла. Этот радар позволяет истребителю «видеть» воздушное и наземное пространство на многие сотни километров. Подобного прибора у F-22, F-35 и J-20 нет. Именно это делает их уязвимыми перед российским аппаратом.

Также эксперт оценил силовые агрегаты Су-57 со всеракурсными поворотами вектора тяги. Благодаря им машина может выйти из-под удара «изящным манёвром».

Напомним, недавно издание The Aviationist назвало Су-57 «неудачным клоном» F-22 Raptor и F-35 Lightning II.

Фото: ТАСС