Названы причины, по которым учиться программировать должны все

Глава eBay посетовал на то, что многие ошибочно полагают, будто уметь программировать должны только «технари». На самом же деле цифровые технологии сейчас используются во всех отраслях промышленности и бизнеса.

Он уверен, что умение программировать поможет даже учителю английского языка. Потому, что написание кода заставляет думать о мире по-другому, структурирует мышление. Так мозг учится устанавливать связи между различными понятиями.

Кроме того, CEO eBay напомнил, что мы живём в стремительно изменяющемся мире. Компьютеры уже достигают и иногда превосходят способности человека. Чтобы не потерять своё место в мире, люди должны обладать как гуманитарными знаниями, так и техническими.