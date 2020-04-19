Наука и технологии
Вчера 21:55
Названы причины, по которым в США покупают российские ракетные двигатели
РД-180
Названы причины, по которым в США покупают российские ракетные двигатели РД-180. Об их использовании рассказал глава американской United Launch Alliance (ULA) Тори Бруно.
Сначала он заявил, что в конце 1990-х правительство США попросило компанию покупать именно эти двигатели для ракет Atlas, чтобы российские технологии не попали в Северную Корею и Иран.
На это глава Роскосмоса в Twitter написал, что объяснение выглядит странным. «Оказывается, американская компания покупает наши двигатели РД-180 не потому, что они самые эффективные и надёжные в своём классе...», — посетовал Рогозин.
Уже на это Тори Бруно ответил, что РД-180 являются «технологическим чудом», и отлично подходят для миссий американской ракеты Atlas.