Названы причины, почему девочки почти всегда учатся лучше мальчиков

Уже много лет подряд сохраняется одна тенденция: девочки в учёбе демонстрируют лучшие результаты, нежели мальчики. Как отмечает автор, среди учениц высшую оценку (9 баллов) получают 8,9 % от всех учащихся, а среди учеников - 5,9 %. Результаты экзаменов A-level, прошедших в британских школах, вновь это подтвердили. Максимальный балл оказался у 46,4 % девочек и 41,7 % мальчиков.

Риппон полагает, что отчасти более слабые результаты тестов мальчиков связаны с особенностями воспитания в нашем обществе. От девочек ждут прилежности, старательности, мальчикам же многое прощается. Более того, быть "заучкой" для них считается стыдным. И уже в начальной школе учителя ожидают, что тест SATS девочки сдадут лучше, чем мальчики. А затем результаты теста GCSE оказываются выше именно у девочек. Автор считает, что, скорее всего, к этому времени девочки просто уже научились соответствовать требованиям системы оценивания.