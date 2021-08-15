Названы причины, почему девочки почти всегда учатся лучше мальчиков

Названы причины, почему девочки почти всегда учатся лучше мальчиковИ дело не в особом строении мозга
Уже много лет подряд сохраняется одна тенденция: девочки в учёбе демонстрируют лучшие результаты, нежели мальчики. Как отмечает автор, среди учениц высшую оценку (9 баллов) получают 8,9 % от всех учащихся, а среди учеников - 5,9 %. Результаты экзаменов A-level, прошедших в британских школах, вновь это подтвердили. Максимальный балл оказался у 46,4 % девочек и 41,7 % мальчиков.
Риппон полагает, что отчасти более слабые результаты тестов мальчиков связаны с особенностями воспитания в нашем обществе. От девочек ждут прилежности, старательности, мальчикам же многое прощается. Более того, быть "заучкой" для них считается стыдным. И уже в начальной школе учителя ожидают, что тест SATS девочки сдадут лучше, чем мальчики. А затем результаты теста GCSE оказываются выше именно у девочек. Автор считает, что, скорее всего, к этому времени девочки просто уже научились соответствовать требованиям системы оценивания.
Профессор Лиз Элиот выяснила, что совершенно никаких различий между мозгом мужчины и мозгом женщины нет. А согласно другим исследованиям, на наше поведение и конечный результат действий оказывают влияние общественные ожидания.
В итоге Джина Риппон пришла к выводу, что основная причина успешной учёбы девочек и более низких оценок у мальчиков - гендерное неравенство. Необходимо, по её мнению, создать такую систему оценивания, при которой достаточно внимания будет уделяться всем ученикам: и мальчикам, и девочкам.