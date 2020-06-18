Названы причины разблокировки Telegram в России

Как пишут в РБК, ранее источники уже рассказывали журналистам, что обсуждения о разблокировке Telegram вели профильные чиновники, включая сотрудников администрации президента. Говоря о прекращении блокировки мессенджера, упоминали «позитивный пример, что у нас хорошие бизнесмены возвращаются на родину». Близкий к Кремлю информатор сообщил изданию РБК, что обсуждения активизировались на фоне использования Telegram для информирования о коронавирусе.

«Стало очевидно, что нужно мириться с основателем мессенджера Павлом Дуровым. С самого начала никто не имел ничего против Telegram», — заявили источники.

СМИ также стало известно, что Telegram так не предоставил властям России ключей шифрования, но «взаимодействует по конкретным запросам о терроризме».