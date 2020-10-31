Названы причины скорого подорожания интернета в России

Осеевский заявил, что причины роста цен — увеличение трафика из-за пандемии COVID-19 и «закон Яровой». По его словам, уже весной 2020 года объём интернет-трафика вырос на 20-35%, и рост продолжается. Чтобы прокладывать оптические линии, необходимы дополнительные инвестиции. А вот «закон Яровой» требует от операторов расходов 5-6 млрд рублей в год. По прогнозу Осеевского, повышение тарифов составит около 10%.

Представители «Дом.ru» рассказали, что индексируют тарифы на размер годовой инфляции. Но в компании также учитывают ситуацию на рынке в каждом регионе. Оператор подтвердил, что цены повысятся во многом из-за пандемии. Также компания назвала в качестве причины подорожания услуг ослабление курса рубля.