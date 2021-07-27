Названы причины скорого подорожания сотовых тарифов в России

Автор отметил, что услуги сотовой связи в России действительно доступны. Если россиянин в среднем отдаёт на мобильную связь 0,82% от своей зарплаты, то немец, например, 1,66% от зарплаты. Специалист пояснил, что на рынке сотовой связь в России исторически сложилась сильная конкуренция. Однако с 2014 года ситуация всё же ухудшается.

Первая проблема заключается в том, что операторы получают выручку в рублях, а сеть развивают за доллары и евро. Вторая — в принятии законов по сбору данных абонентов. По закону Яровой операторы должны хранить телефонные разговоры, текстовые сообщения и другие материалы пользователей до полугода. Также власти с недавних пор стали обязывать операторов предоставлять бесплатный доступ к социально значимым сайтам и единую биометрическую аутентификацию.

Ударила по операторам и пандемия. Из-за него нагрузка на сети стала пиковой. Кроме того, операторы должны модернизировать свои сети под 5G.

Автор приходит к выводу, что из-за всего этого компании будут пересматривать свои тарифные планы. Скорее всего, под удар попадут безлимитные тарифы. «Повышение цен неминуемо, но по традиции оно будет мягким и завуалированным», — подытоживает автор.