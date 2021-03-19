Названы причины «смертоносности» российского зенитного комплекса С-400

Американский материал перевела «Лента.ру». В тексте заявили, что С-400 могут поражать самолёты, крылатые и баллистические ракет, а также наземные объекты. Дальность ракет комплекса достигает 400 километров, а высота — 30 километров.

Также в материале отметили, что С-400 приобретают Индия и Турция, даже несмотря на угрозы США применить санкции. Сообщается, что ракетный комплекс стал инструментом экономической и гибридной войны.

«Лента.ру» напомнила, что недавно Пентагон завершил разработку оружия, которое позволит создать рой недорогих беспилотников Coyote версии Block 3 компании Raytheon. Они смогут проводить «насыщающие» атаки противовоздушной обороны (ПВО) противника.