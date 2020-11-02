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Названы причины страха НАТО перед российским Су-27
Это хороший истребитель
Автор американского издания National Interest заявил, что российский многоцелевой истребитель Су-27 может быть и стар, но до сих пор внушает страх НАТО. И для этого есть причины.
Страны альянса опасаются самолёта потому, что он обладает удачной конструкцией и огромными возможностями. Су-27 может достигать скорости в 2,35 Маха, а отношение тяги к весу превышает единицу (в зависимости от топливной загрузки). Самолёт способен нести до ракет класса «воздух-воздух», в основном малой и средней дальности, и другие боеприпасы. В руках опытного пилота Су-27 способен совершать завораживающие манёвры.
Автор отметил, что самолёт был последним из основных истребителей четвёртого поколения, поступивших на вооружение. Он большой мощный, может выдержать ряд модификаций и усовершенствований, поэтому останется на вооружении ещё долго.