Названы причины страха НАТО перед российским Су-27

Страны альянса опасаются самолёта потому, что он обладает удачной конструкцией и огромными возможностями. Су-27 может достигать скорости в 2,35 Маха, а отношение тяги к весу превышает единицу (в зависимости от топливной загрузки). Самолёт способен нести до ракет класса «воздух-воздух», в основном малой и средней дальности, и другие боеприпасы. В руках опытного пилота Су-27 способен совершать завораживающие манёвры.

Автор отметил, что самолёт был последним из основных истребителей четвёртого поколения, поступивших на вооружение. Он большой мощный, может выдержать ряд модификаций и усовершенствований, поэтому останется на вооружении ещё долго.