Ferra

Названы причины взрывов аккумуляторов смартфонов и ноутбуков

А также дана инструкция, как этого избежать
Нередко в СМИ можно увидеть новости о повреждении очередного устройства из-за возгорания аккумулятора. В США люди и вовсе судятся с Apple из-за взорвавшегося iPad, который вызвал пожар в квартире. Роскачество, обеспокоенное проблемой, решило рассказать, что является причиной таких инцидентов, и как их можно избежать.

Взрывы аккумуляторов, по мнению специалистов, происходят по трём причинам: заводской брак, перегрев и старение устройства. При этом, если соблюдать правила эксплуатации и рекомендации, случаев возгорания по двум последним причинам можно избежать.

Роскачество рассказало, что все современные устройства работают на одном типе энергоносителя — литий-ионном аккумуляторе. Резкие перепады температуры могут привести к вздутию и течи аккумулятора, а повреждение или удар, в свою очередь, — к чрезмерному нагреву батареи. Поэтому все владельцы смартфонов, планшетов, ноутбуков и других девайсов должны придерживаться следующих рекомендаций:

  • пользоваться фирменными зарядными устройствами либо сертифицированными производителем;
  • не оставлять аппарат под прямыми лучами солнца или под подушкой, чтобы не допустить его перегрева;
  • не запускать во время зарядки энергоёмкие игры и «тяжёлые» для гаджета процессы. Это тоже может привести к перегреву;
  • не использовать устройство во время активного отдыха, чтобы не уронить его;
  • не носить гаджет в заднем кармане одежды;
  • не использовать аппараты с уже вздутыми аккумуляторами.

Если же девайс всё-таки загорелся, то нужно выдернуть из розетки его зарядное устройство (если было подключено), а лучше обесточить всё помещение, затем бросить гаджет в воду или накрыть его чем-то, что плохо горит. Если реакцию уже не остановить, то нужно кинуть устройство в место, взрыв в котором не нанесёт сильный ущерб.

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