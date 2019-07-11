Названы причины взрывов аккумуляторов смартфонов и ноутбуков

Взрывы аккумуляторов, по мнению специалистов, происходят по трём причинам: заводской брак, перегрев и старение устройства. При этом, если соблюдать правила эксплуатации и рекомендации, случаев возгорания по двум последним причинам можно избежать.

Роскачество рассказало, что все современные устройства работают на одном типе энергоносителя — литий-ионном аккумуляторе. Резкие перепады температуры могут привести к вздутию и течи аккумулятора, а повреждение или удар, в свою очередь, — к чрезмерному нагреву батареи. Поэтому все владельцы смартфонов, планшетов, ноутбуков и других девайсов должны придерживаться следующих рекомендаций:

пользоваться фирменными зарядными устройствами либо сертифицированными производителем;

не оставлять аппарат под прямыми лучами солнца или под подушкой, чтобы не допустить его перегрева;

не запускать во время зарядки энергоёмкие игры и «тяжёлые» для гаджета процессы. Это тоже может привести к перегреву;

не использовать устройство во время активного отдыха, чтобы не уронить его;

не носить гаджет в заднем кармане одежды;

не использовать аппараты с уже вздутыми аккумуляторами.

Если же девайс всё-таки загорелся, то нужно выдернуть из розетки его зарядное устройство (если было подключено), а лучше обесточить всё помещение, затем бросить гаджет в воду или накрыть его чем-то, что плохо горит. Если реакцию уже не остановить, то нужно кинуть устройство в место, взрыв в котором не нанесёт сильный ущерб.