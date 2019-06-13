Названы признаки мошеннических интернет-магазинов

Свой чеклист ведомство опубликовало на официальном сайте. Вот признаки потенциально опасного интернет-магазина, по версии специалистов Роспотребнадзора:
- низкая цена товаров по сравнению с другими магазинами;
- отсутствие курьерской доставки и самовывоза;
- отсутствие контактов продавца и сведений и нём;
- подтверждение личности продавца через скан паспорта (говорят, это легко подделать);
- отсутствие истории у продавца или магазина (то есть, если зарегистрированы они недавно);
- неточности в описании товаров;
- чрезмерная настойчивость представителей интернет-магазина;
- требование предоплаты.
Роспотребнадзор также отмечает, что часто покупатели оказываются разочарованы товаром, купленным в интернет-магазине, из-за собственной невнимательности. Люди либо мало знают о товаре, который заказывают, либо допускают ошибки при оформлении заказа.
Роспотребнадзор