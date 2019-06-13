Названы признаки мошеннических интернет-магазинов

Свой чеклист ведомство опубликовало на официальном сайте. Вот признаки потенциально опасного интернет-магазина, по версии специалистов Роспотребнадзора:

низкая цена товаров по сравнению с другими магазинами;

отсутствие курьерской доставки и самовывоза;

отсутствие контактов продавца и сведений и нём;

подтверждение личности продавца через скан паспорта (говорят, это легко подделать);

отсутствие истории у продавца или магазина (то есть, если зарегистрированы они недавно);

неточности в описании товаров;

чрезмерная настойчивость представителей интернет-магазина;

требование предоплаты.

Роспотребнадзор также отмечает, что часто покупатели оказываются разочарованы товаром, купленным в интернет-магазине, из-за собственной невнимательности. Люди либо мало знают о товаре, который заказывают, либо допускают ошибки при оформлении заказа.