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Названы признаки мошеннических интернет-магазинов

Определил Роспотребнадзор
Роспотребнадзор составил список признаков нечестного интернет-магазина, продавцы в котором могут оказаться мошенниками. Этих признаков восемь.

Свой чеклист ведомство опубликовало на официальном сайте. Вот признаки потенциально опасного интернет-магазина, по версии специалистов Роспотребнадзора:

  • низкая цена товаров по сравнению с другими магазинами;
  • отсутствие курьерской доставки и самовывоза;
  • отсутствие контактов продавца и сведений и нём;
  • подтверждение личности продавца через скан паспорта (говорят, это легко подделать);
  • отсутствие истории у продавца или магазина (то есть, если зарегистрированы они недавно);
  • неточности в описании товаров;
  • чрезмерная настойчивость представителей интернет-магазина;
  • требование предоплаты.

Роспотребнадзор также отмечает, что часто покупатели оказываются разочарованы товаром, купленным в интернет-магазине, из-за собственной невнимательности. Люди либо мало знают о товаре, который заказывают, либо допускают ошибки при оформлении заказа.

Роспотребнадзор

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