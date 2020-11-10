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Названы признаки мошеннических раздач призов в Instagram

Надо тщательно проверять такие конкурсы
Специалисты Роскачества рассказали о мошеннических Instagram-гивах — раздачах призов в соцсети. Они составили список рекомендаций, как не попасться на поддельную акцию.

Слово «гивы» произошло от английского giveaway — «раздача». На таких акциях люди могут получить различные призы (иногда обещают ноутбуки и смартфоны), выполнив ряд условий. Чаще всего такие раздачи устраивают знаменитости, но нередко на них наживаются и мошенники.

Как рассказали в Роскачестве, участники мошеннических розыгрышей могут нарваться на вирус-троян, который украдёт платёжные данные. Иногда злоумышленники просят пользователя внести небольшую сумму якобы для участия в конкурсе.

Итак сейчас существует несколько типов мошенничества на гивах в Instagram:

  • использование фальшивого аккаунта, который «притворяется» страницей знаменитости;
  • взлом профиля настоящей знаменитости;
  • использование фальшивого аккаунта и фальшивой знаменитости (с deepfake).

Роскачество дало следующие советы:

  • никогда не переходить ни по каким «ссылкам в описании профиля»;
  • проверять галочку верификации у аккаунта знаменитости;
  • внимательно читать текст с описанием гива, должны насторожить ошибки и слишком щедрые призы;
  • не платить за участие в конкурсах;
  • не делать репосты сомнительных публикаций;
  • проверять страницу того, кто проводит розыгрыш, она должна быть создана давно, а количество лайков должно быть сопоставимым с количество подписчиков.