Названы признаки мошеннических раздач призов в Instagram

Слово «гивы» произошло от английского giveaway — «раздача». На таких акциях люди могут получить различные призы (иногда обещают ноутбуки и смартфоны), выполнив ряд условий. Чаще всего такие раздачи устраивают знаменитости, но нередко на них наживаются и мошенники.

Как рассказали в Роскачестве, участники мошеннических розыгрышей могут нарваться на вирус-троян, который украдёт платёжные данные. Иногда злоумышленники просят пользователя внести небольшую сумму якобы для участия в конкурсе.

Итак сейчас существует несколько типов мошенничества на гивах в Instagram:

использование фальшивого аккаунта, который «притворяется» страницей знаменитости;

взлом профиля настоящей знаменитости;

использование фальшивого аккаунта и фальшивой знаменитости (с deepfake).

Роскачество дало следующие советы: