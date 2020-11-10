Наука и технологии
Сегодня 14:05
Названы признаки мошеннических раздач призов в Instagram
Надо тщательно проверять такие конкурсы
Специалисты Роскачества рассказали о мошеннических Instagram-гивах — раздачах призов в соцсети. Они составили список рекомендаций, как не попасться на поддельную акцию.
Слово «гивы» произошло от английского giveaway — «раздача». На таких акциях люди могут получить различные призы (иногда обещают ноутбуки и смартфоны), выполнив ряд условий. Чаще всего такие раздачи устраивают знаменитости, но нередко на них наживаются и мошенники.
Как рассказали в Роскачестве, участники мошеннических розыгрышей могут нарваться на вирус-троян, который украдёт платёжные данные. Иногда злоумышленники просят пользователя внести небольшую сумму якобы для участия в конкурсе.
Итак сейчас существует несколько типов мошенничества на гивах в Instagram:
- использование фальшивого аккаунта, который «притворяется» страницей знаменитости;
- взлом профиля настоящей знаменитости;
- использование фальшивого аккаунта и фальшивой знаменитости (с deepfake).
Роскачество дало следующие советы:
- никогда не переходить ни по каким «ссылкам в описании профиля»;
- проверять галочку верификации у аккаунта знаменитости;
- внимательно читать текст с описанием гива, должны насторожить ошибки и слишком щедрые призы;
- не платить за участие в конкурсах;
- не делать репосты сомнительных публикаций;
- проверять страницу того, кто проводит розыгрыш, она должна быть создана давно, а количество лайков должно быть сопоставимым с количество подписчиков.