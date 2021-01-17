Названы признаки мошенников на сайтах знакомств

Психолог отметил, что мошенники обычно используют одни и те же схемы. После того, как они втираются в доверие к жертвам на сайтах знакомств, мошенники начинают рассказывать о внезапной болезни. Злоумышленники говорят новому знакомому, что им не хватает денег на лечение. «Если вы влюблены и если вы не один день общались, то вы, конечно, будете испытывать жалость», — добавил психолог.

Мошенники могут врать, что их счета заблокировали и о других проблемах с банком. Ещё один способ манипулировать собеседником — сказать, что живёшь в другом городе, но из-за отсутствия денег не можешь приехать к новому знакомому для личной встречи. Так мошенники «разводят» людей на деньги якобы для оплаты проезда.

Полянский сказал, что в таких случаях нужно просто отказать человеку. Мошенники после этого, как правило, исчезают. Психолог также рассказал, что страницы мужчин-аферистов рисуют образ обеспеченного и здорового человека. Женщины-аферистки же чаще всего выдают себя за провинциальных простушек.