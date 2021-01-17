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Названы признаки мошенников на сайтах знакомств

Они пытаются заставить людей перевести им деньги
Старший преподаватель кафедры психологии университета «Синергия» Андрей Полянский рассказал, как распознать мошенника на сайте знакомств.

Психолог отметил, что мошенники обычно используют одни и те же схемы. После того, как они втираются в доверие к жертвам на сайтах знакомств, мошенники начинают рассказывать о внезапной болезни. Злоумышленники говорят новому знакомому, что им не хватает денег на лечение. «Если вы влюблены и если вы не один день общались, то вы, конечно, будете испытывать жалость», — добавил психолог.

Мошенники могут врать, что их счета заблокировали и о других проблемах с банком. Ещё один способ манипулировать собеседником — сказать, что живёшь в другом городе, но из-за отсутствия денег не можешь приехать к новому знакомому для личной встречи. Так мошенники «разводят» людей на деньги якобы для оплаты проезда.

Полянский сказал, что в таких случаях нужно просто отказать человеку. Мошенники после этого, как правило, исчезают. Психолог также рассказал, что страницы мужчин-аферистов рисуют образ обеспеченного и здорового человека. Женщины-аферистки же чаще всего выдают себя за провинциальных простушек.