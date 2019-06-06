Названы признаки надёжного пароля

Сотрудники национальной системы мониторинга качества решили сделать памятку для пользователей в связи с участившимися случаями взлома аккаунтов. Роскачество советует создавать надёжные пароли, чтобы быть уверенными в безопасности учётных записей.

На сайте организации теперь есть инструкция «Как понять, что ваш пароль пора менять?». Согласно ей, пароль нужно менять, если он состоит менее, чем из 8 символов, только из букв или цифр, простого набора символов, типа 1q2w3e4r5t6y, содержит какую-либо личную информацию (фамилию или имя родственников, например) и название сервиса, где находится аккаунт.

А вот три признака надёжного пароля, по версии экспертов Роскачества:

состоит из 8 и более символов;

содержит заглавные и строчные буквы с добавлением цифр и специальных символов. Например, A@hj2,3-2Kl:8#;

не связан с персональными данными.

Создать хороший пароль можно как самостоятельно, так и используя специальные программы-генераторы.