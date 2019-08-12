Названы признаки опасных для россиян кредитов

Роспотребнадзор пишет, что часто кредиты в иностранной валюте имеют более низкие процентные ставки, чем рублёвые. Однако в будущем, если заёмщик, конечно, не получает зарплату в иностранной валюте, колебания курса могут сделать такой кредит совсем невыгодным.

Также ведомство призывает настороженно относиться к плавающим ставкам. Если финансовая система окажется в кризисе, они могут сильно вырасти. Стоит избегать «кредитов на неотложные нужды», которые, как правило, выдаются на меньший срок и под более высокие процентные ставки.

Внимательно нужно читать условия договора по кредитным картам и картам с овердрафтом. Без этого высок риск переплат.

Рискованно брать и экспресс-кредиты, которые выдают в местах покупки техники, например. Процентные ставки у них самые высокие, и есть вероятность сильно переплатить за товар.