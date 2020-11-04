Названы признаки слежки через веб-камеру

Как отметил эксперт, существует индикатор, который показывает, что камера в данный момент осуществляет запись. Однако злоумышленники научились шпионить через вебку в обход этого индикатора.

Тем не менее, есть ещё признаки слежки. По словам эксперта, об этом могут свидетельствовать зависание компьютера или смартфона в те моменты, когда есть подключение к интернету или сразу после включения. Также признаком слежки может стать появление неизвестных программ, «притормаживающих» работу устройства. К тому же приложения могут самовольно активировать камеру.

Эксперт посоветовал пользователям никогда не делать перед веб-камерой то, что можно потом навредить, а также своевременно обновлять антивирусы. Ещё можно использовать вебку с закрывающимся объективом.