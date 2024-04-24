Названы признаки того, что собака вас действительно любит

"Хвостик". Собака будет стараться проводить как можно больше времени рядом с хозяином, если она его любит.

"Хозяин вернулся!" Чем дольше вас не было, тем более восторженно вас встретит собака.

Спокойствие, когда вы уходите. Если собака уверена, что хозяин вернётся, то сильно переживать перед разлукой не будет.

Совместный сон. Собаки любят спать в одной комнате с хозяевами или лежать рядом с ними после еды.