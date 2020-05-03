Названы проблемы мультимедийных шлемов для американских военных лётчиков

Как пишет «Военное обозрение», эти мультимедийные шлемы с OLED-дисплеем дорогие. Но данный вопрос уже пытаются решить в США. Кроме того, сами лётчики негативно отзывались о первоначальном решении заменять шлемы через четыре года эксплуатации.

Немаловажно то, что у дорогих шлемов не раз обнаруживали различные недостатки. Например, пилотам было сложно или вообще невозможно отслеживать информацию на шлемах в условиях низкой освещённости. Также было замечено зелёное свечение на мониторе шлема при наклонах головы. Это отвлекало лётчиков.

Отмечается, что весной этого года мультимедийные шлемы снова были доработаны. И после этого производитель был готов увеличить сроки гарантийного обслуживания на период более четырёх лет.