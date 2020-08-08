Названы проблемы строительства первой базы с истребителями F-35 в Британии

Перевод материала предоставило издание «Военное обозрение». Речь идёт о строительстве первой за пределами США базы для самолётов пятого поколения F-35. Уже сейчас работы обходятся слишком дорого, подрядчикам не удаётся уложиться в смету.

В 2015 году предполагалось, что строительство, а точнее реконструкция базы Лейкенхит, будет стоить $480 млн. Там запланировали разместить две американские эскадрильи по 24 истребителя в каждой. Кроме того, строящаяся инфраструктура должна быть способна принять больше самолётов на случай прибытия подкреплений из США.

Работы на базе начались в июле 2019 года. Основная их часть должна завершиться до начала ноября 2021. Сообщается, что смета выросла примерно на 25%. Кроме того, есть информация о задержках.

В Defence 24 предположили, что при строительстве аналогичных объектов американских ВВС в Польше, смета тоже будет превышена.