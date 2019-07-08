Названы продукты, цены на которые снизились в России

По данным Росстата, в июне уровень продовольственной дефляции составил 0,5% в месячном выражении. Это произошло из-за удешевления плодоовощной продукции в 78 субъектах Российской Федерации. В частности, цены, по сравнению с прошлым месяцем, снизились на капусту белокочанную (-37,5%), помидоры (-32,6%), огурцы (-26,3%), лук репчатый (-7,5%).

Из мяса подешевели свинина и баранина (-0,6%) и печень говяжья (-0,4%). Интересно, что в сравнении с июнем 2018 года цены на продовольствие всё-таки выросли на 5,5%. Зато в месячном выражении снижение цен в июне в последний раз наблюдалась в 2015 году.