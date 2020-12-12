Названы продукты, которые предотвращают деградацию мозга в старости

Авторы работы изучили данные о здоровье 1787 жителей Великобритании в возрасте от 46 до 77 лет. Информацию получили благодаря базе Biobank. Кроме того, участники исследования несколько раз проходили тест на определение когнитивных способностей.

Как показал анализ данных, высокую эффективность для профилактики деградации мозга имеет регулярное употребление сыра. Помимо этого, полезными для когнитивных функций оказались красное вино и баранина. А вот чрезмерное потребление соли негативно сказалось на познавательных способностях.

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