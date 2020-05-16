Названы производители, которые ставят процессоры Samsung Exynos в автомобили

Сообщается, что Samsung готова заключить партнёрское соглашение с Hyundai Motor. Кроме того, процессоры Exynos Auto используются в Tesla Autopilot 3.0 и в технологиях Audi.

СМИ не располагают большим количеством подробностей по сделке Samsung и Hyundai Motor. Предполагается, что Hyundai поддержит разработку и тестирование будущих Exynos Auto.

Журналисты отмечают, что Samsung всё-таки не заинтересована в создании собственных автомобилей: компания больше сконцентрирована на разработке специальных автомобильных решений. Чипы Exynos Auto — одно из таких решений наряду с аккумуляторами для электрокаров.