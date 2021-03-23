Названы провайдеры с самым быстрым интернетом в Москве

Как пишет TelecomDaily, в марте 2021 года средняя скорость в Москве оказалась на 30% выше, чем в большинстве регионов России.

В итоге лидером по средней скорости стал МТС (МГТС) с показателем в 117 Мбит/сек (речь о загрузке). Также аналитики отметили, что у этого провайдера, как и у других, скорости за полгода выросли на 10%.

За МГТС следуют «2Ком», принадлежащий «Алмател», (97 Мбит/сек), «Ростелеком» (84 Мбит/сек), «Инетком» (77 Мбит/сек), «Акадо» (73 Мбит/сек).

Для составления рейтинга специалисты провели несколько тысяч замеров в течение первого квартала.