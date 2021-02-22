Названы психологические качества экстремистов

Специалисты изучили исследование с участием 522 человек. Эти люди выполнили 37 когнитивных задач и прошли 22 опроса в 2016 и 2017 годах. Учёные в новой работе также протестировали 334 человека из старого исследования.

Со склонностью к экстремизму исследователи связали политический консерватизм и национализм. Они увидели, что эти качества коррелируют с осторожностью в принятии решений. Консервативные люди и националисты были более целеустремленны и чувствительны к вознаграждению. Кроме того, они меньше принимали социальные риски.

Ещё у людей, склонных к экстремизму, оказалась более слабая рабочая память, которая ответственна за временное хранение информации. Также они более медленно обрабатывали меняющиеся стимулы, например форму и цвет.

Помимо этого, склонные к экстремизму люди более склонны к поиску острых ощущений. Переубедить их в чём-либо сложно.