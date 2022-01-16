Названы пять лучших бронетранспортёров-амфибий для морской пехоты

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Названы пять лучших бронетранспортёров-амфибий для морской пехотыИх перечислил ведущий YouTube-канала Army Blog
В одном из выпусков на канале Army Blog представили подборку пяти самых эффективных амфибийных бронетранспортёров. Все они находятся на вооружении различных стран.
Ведущий Army Blog назвал модели бронетранспортёров-амфибий, которые используются в различных странах морской пехотой.
- VN-18 (ZBD-05, ZBD2000). Бронетранспортёр китайского производства. Эксплуатируется с 2006 года. Имеет 30-миллиметровую (ZBD-05) или 105-миллиметровую (ZBD2000) пушку. Максимальная скорость по воде у машины составляет 65 км/ч, по суше - 30 км/ч, поэтому данная модель считается самым быстрым бронетранспортёром-амфибией. Весит техника более 26 тонн. Имеются также здесь направляющие пусковых установок противотанковых управляемых ракет, спаренный пулемёт калибра 7,62 мм. Корпус защищён от пуль калибра 7,62 мм, а лобовая броня может выдержать пули в 12,7 мм.
- Amphibious Vehicle ACV. Машина США. Первая партия моделей была произведена ещё в 2016 году. Отличаются такие бронетранспортёры мобильностью, высоким уровнем защищённости, выживаемости и адаптивности. Из отличительных черт техники - мобильность в водной среде, подвижность на суше. В то же время вес бронетранспортёра - более 30 тонн. Здесь в качестве оружия может быть установлен дистанционно управляемый боевой модуль с пулемётом калибра 12,7 мм или 40-миллиметровый гранатомёт. Главный недостаток этой модели - низкая эксплуатационная надёжность.
- БТ-3Ф. Российский бронетранспортёр, созданный на основе боевой машины пехоты БМП-3Ф. Машина может перемещаться воздушным, морским, железнодорожным транспортом. Бронетранспортёр имеет систему видеонаблюдения, также есть возможность установить почти любой дистанционно управляемый боевой модуль с пулемётом калибра 12,7 и 14,5 мм, 40-миллиметровым автоматическим гранатомётом. Кроме того, оснащена модель двумя дополнительными пулемётами. По габаритам при этом бронетранспортёр практически аналогичен БМП-3Ф.
- AAV7. Машина морской пехоты США. Выпускается с 1972 года. Из оружия здесь используется крупнокалиберный пулемёт и 40-миллиметровый гранатомёт либо 25-миллиметровая автоматическая пушка. Броня у модели алюминиевая, её толщина - до 45 мм. Со временем вес техники увеличивался, и последняя версия весит уже 29 тонн, за счёт чего ухудшается мобильность.
- Серия бронетранспортёров ПТС-4. Это российские и советские модели бронетранспортёров. Производиться первая модель стала с 1965 года. Второй же вариант появился в 1973 году, и он был создан на основе танка Т-64. Далее появились ПТС-3, разработанные уже в 1988 году. После этого, уже во времена РФ, начали создаваться ПТС-4, которые были приняты на вооружение в 2014 году. У них есть также различные вариации, в том числе для МЧС. ПТС-4 имеют в конструкции элементы от различных танков: от Т-80, Т-72. Машины могут отлично передвигаться как по водоёму, так и по полю. В качестве оружия здесь установлен дистанционно управляемый крупнокалиберный пулемёт калибра 12,7 мм. У ПТС-4 есть водонепроницаемый корпус, грузовое отделение кабины с откидным задним бортом.
Источник: Army Blog