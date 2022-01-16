Сегодня в 15:15

Названы пять лучших бронетранспортёров-амфибий для морской пехоты

Их перечислил ведущий YouTube-канала Army Blog

В одном из выпусков на канале Army Blog представили подборку пяти самых эффективных амфибийных бронетранспортёров. Все они находятся на вооружении различных стран.