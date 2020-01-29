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Названы пять подлодок, которые способны уничтожить мир за 30 минут

Среди них, конечно, есть российские
Американское издание The National Interest назвало пять самых мощных атомных подлодок, которые «способны уничтожить мир за 30 минут». Среди них есть и российские субмарины.

Атомные подводные лодки ещё никогда не использовали во время реальных боёв, поскольку они являются, наверное, самым смертоносным оружием, когда-либо созданным человечеством. В The National Interest перечислили наиболее мощные из субмарин, причём и те, что ещё только будут введены в эксплуатацию.

Первой в списке оказалась американская подводная лодка типа «Огайо». Она может вместить 24 межконтинентальных баллистических ракеты Trident II D-5 с 12 боеголовками. На вооружении США сейчас стоят 14 субмарин с баллистическими ракетами и ещё четыре с крылатыми BGM-109 Tomahawk.

Кроме того, в Соединённых штатах работают над новым поколением атомных подлодок «Колумбия». В эксплуатацию их начнут вводить в 2031 году.

Авторы материала также упомянули российские подводные лодки проекта 955 «Борей», вооружённые 16 баллистическими ракетами Р-30 «Булава» с десятью боеголовками. На сегодняшний день в строю находятся три корабля проекта 955 «Борей» а ещё один — проекта 955А «Борей-А» — проходит испытания. Помимо этого у России есть субмарина проекта 885М «Ясень-М».

Список завершает советская подводная лодка проекта 667БДРМ «Дельфин». Она оснащена жидкостными баллистическими ракетами Р29РМУ2 «Синева».