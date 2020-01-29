Названы пять подлодок, которые способны уничтожить мир за 30 минут

Атомные подводные лодки ещё никогда не использовали во время реальных боёв, поскольку они являются, наверное, самым смертоносным оружием, когда-либо созданным человечеством. В The National Interest перечислили наиболее мощные из субмарин, причём и те, что ещё только будут введены в эксплуатацию.

Первой в списке оказалась американская подводная лодка типа «Огайо». Она может вместить 24 межконтинентальных баллистических ракеты Trident II D-5 с 12 боеголовками. На вооружении США сейчас стоят 14 субмарин с баллистическими ракетами и ещё четыре с крылатыми BGM-109 Tomahawk.

Кроме того, в Соединённых штатах работают над новым поколением атомных подлодок «Колумбия». В эксплуатацию их начнут вводить в 2031 году.

Авторы материала также упомянули российские подводные лодки проекта 955 «Борей», вооружённые 16 баллистическими ракетами Р-30 «Булава» с десятью боеголовками. На сегодняшний день в строю находятся три корабля проекта 955 «Борей» а ещё один — проекта 955А «Борей-А» — проходит испытания. Помимо этого у России есть субмарина проекта 885М «Ясень-М».

Список завершает советская подводная лодка проекта 667БДРМ «Дельфин». Она оснащена жидкостными баллистическими ракетами Р29РМУ2 «Синева».