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Названы пять самых маленьких устройств

Со всеми задачами они при этом справляются отлично
В блоге компании Madrobots на "Хабре" вышла подборка пяти мини-девайсов, которые вполне могут заменить аналоги стандартного размера.
Названы пять самых маленьких устройств

Оказывается, уже сейчас существуют пять необычных минималистичных гаджетов.

  1. The Key. Это уменьшённая модель клавиатуры, состоящая из трёх кнопок: Cntrl, V, C. Предназначена она, как можно догадаться, для копирования и помещения в нужное место различных символов. К компьютеру её можно подключить через USB-кабель. Правда, реализацию устройства не назовёшь необычной, поскольку несколько лет назад студия Артемия Лебедева создала клавиатуру с тремя кнопками и со светодиодными дисплеями. Стоимость "игрушки" - около 2 тысяч рублей.
  1. Thumby. Представляет собой мини-версию портативной приставки. Играть в неё можно двумя пальцами, в девайсе есть такие игры, как "Змейка", "Астероиды", головоломка, сайд-скроллер и фэнтезийная RPG. Памяти здесь всего 2 Мб, процессор - Raspberry Pi RP2040. Полного заряда хватит на два часа работы. Цена - около 650 рублей.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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  1. Anker Nano II. В эту линейку входят маленькие, но мощные устройства. Всего их четыре: на 20 Вт, 30 Вт, 45 Вт, 65 Вт. Заряжать им можно любые гаджеты: и смартфоны, и ноутбуки, и планшеты. К примеру, самый маленький из них способен зарядить iPhone 12 наполовину за 25 минут. Стоимость - от 1200 рублей.
  1. Sphero indi. У этой машинки для детей есть датчик цвета и небольшой мотор. В зависимости от цвета, над которым она проезжает, она меняет направление. Также ей можно управлять через мобильное приложение. Стоимость - около 7200 рублей.
  1. FP-3 Capsule Power Bank. Этот повербанк прикрепляется к устройству без проводов. Ёмкость аккумулятора - 3200 мАч. Также его можно крутить во время зарядки, как спиннер. Цена - от 4300 рублей.