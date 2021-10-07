Названы пять самых маленьких устройств

Наука и технологии
Сегодня в 15:25
2 мин.
Названы пять самых маленьких устройствСо всеми задачами они при этом справляются отлично
В блоге компании Madrobots на "Хабре" вышла подборка пяти мини-девайсов, которые вполне могут заменить аналоги стандартного размера.
Оказывается, уже сейчас существуют пять необычных минималистичных гаджетов.
- The Key. Это уменьшённая модель клавиатуры, состоящая из трёх кнопок: Cntrl, V, C. Предназначена она, как можно догадаться, для копирования и помещения в нужное место различных символов. К компьютеру её можно подключить через USB-кабель. Правда, реализацию устройства не назовёшь необычной, поскольку несколько лет назад студия Артемия Лебедева создала клавиатуру с тремя кнопками и со светодиодными дисплеями. Стоимость "игрушки" - около 2 тысяч рублей.
- Thumby. Представляет собой мини-версию портативной приставки. Играть в неё можно двумя пальцами, в девайсе есть такие игры, как "Змейка", "Астероиды", головоломка, сайд-скроллер и фэнтезийная RPG. Памяти здесь всего 2 Мб, процессор - Raspberry Pi RP2040. Полного заряда хватит на два часа работы. Цена - около 650 рублей.
- Anker Nano II. В эту линейку входят маленькие, но мощные устройства. Всего их четыре: на 20 Вт, 30 Вт, 45 Вт, 65 Вт. Заряжать им можно любые гаджеты: и смартфоны, и ноутбуки, и планшеты. К примеру, самый маленький из них способен зарядить iPhone 12 наполовину за 25 минут. Стоимость - от 1200 рублей.
- Sphero indi. У этой машинки для детей есть датчик цвета и небольшой мотор. В зависимости от цвета, над которым она проезжает, она меняет направление. Также ей можно управлять через мобильное приложение. Стоимость - около 7200 рублей.
- FP-3 Capsule Power Bank. Этот повербанк прикрепляется к устройству без проводов. Ёмкость аккумулятора - 3200 мАч. Также его можно крутить во время зарядки, как спиннер. Цена - от 4300 рублей.