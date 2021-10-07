Сегодня в 15:25

Названы пять самых маленьких устройств

Со всеми задачами они при этом справляются отлично

В блоге компании Madrobots на "Хабре" вышла подборка пяти мини-девайсов, которые вполне могут заменить аналоги стандартного размера.