Названы пять самых опасных для психики социальных сетей

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Названы пять самых опасных для психики социальных сетейОни негативно влияют на молодёжь
Египетское издание Sasapost перечислило самые вредные для здоровья людей, в том числе детей и подростков, соцсети. Об этом сообщает «ИноСМИ».
В список самых опасных соцсетей попали пять ресурсов. Некоторые из них могут даже угрожать жизни человека.
- TikTok. Считается самой опасной соцсетью из-за невозможности ей управлять, большого количества вредного контента. При этом она ещё и самая популярная среди детей и подростков. Сейчас число её пользователей составляет более 40 миллионов.
- Snapсhat. Главные проблемы этого приложения - конфиденциальность и безопасность. В 2014 году Snapchat был взломан, в результате чего множество фото оказались в Сети. Помимо этого, «быстрые» фотографии сохраняются в базе данных, и это тоже создаёт определённую угрозу.
- ASKfm. Здесь можно задать человеку любой вопрос, в том числе анонимно. Это значит, что вопросы могут быть абсолютно любые, в том числе содержащие оскорбления или непристойные замечания. Даже известны случаи доведения до самоубийств детей и подростков через это приложение: такое было в Ирландии, США.
- Tinder. Приложение не требует подтверждения возраста и достоверности представленной в анкете информации. Это значит, что быть уверенным, что переписка идёт с нужным человеком, на 100 процентов нельзя. Кроме того, оно отслеживает местоположение - якобы для ускорения поиска собеседника. Но и это может повысить риск стать жертвой мошенников.
- Instagram. В приложении можно общаться с кем угодно, причём как через личные сообщения, так и через комментарии. Из-за этого в нём нередко можно встретить тех, кто пишет оскорбительные, негативные комментарии под постами. Также Instagram способствует развитию у женщин негативного представления о своём теле, вызывает тревогу, нарушения сна. Молодые люди отмечали, что из-за этой соцсети они стали чувствовать себя менее уверенными и принятыми в обществе, больше беспокоиться.
Источник: ИноСМИ