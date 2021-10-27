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Названы пять самых опасных для психики социальных сетей

Они негативно влияют на молодёжь

Египетское издание Sasapost перечислило самые вредные для здоровья людей, в том числе детей и подростков, соцсети. Об этом сообщает «ИноСМИ».