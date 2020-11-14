Названы пять самых опасных истребителей на Ближнем Востоке

Перевод материала предоставило «Военное обозрение». Отмечается, что в рейтинг не вошли самолёты, которые развёрнуты другими странами на военных базах Ближнего Востока.

Первым в списке упоминается египетский Су-35 российского производства. Авторы рейтинга пишут, что этот самолёт считается самым боеспособным не только на Ближнем Востоке, но и в Африке. Египет планирует купить ещё партию российских истребителей на замену устаревшим F-16.

Далее идёт F-15SA Саудовской Аравии. Этот вариант F-15 считается самым передовым. Первым ему не дало стать отсутствии двигателей F119 и стелс-характеристик F-22.

Следующий в списке — израильский F-35A. Это единственный истребитель-невидимка на вооружении стран Ближнего Востока. Затем следует F-14 Ирана. Он был поставлен в страну в 70-е годы прошлого века, но его модернизировали иранские специалисты.

И завершает рейтинг Eurofighter (Транш 2) Саудовской Аравии. Он используется, скорее, как вспомогательный самолёт.