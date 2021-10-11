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Названы различия между вариантами современных российских танков Т72, Т80 и Т90

Хотя эти версии танков всё ещё совершенствуются
Американское издание War is Boring перечислило, чем отличаются друг от друга модели Т72, Т80, Т90.
Названы различия между вариантами современных российских танков Т72, Т80 и Т90

В СССР существовало большое количество разных моделей танков: ПТ-76, Т-10, Т-54, Т-55, Т-62, Т-64, Т-72, Т-80. После распада Советского Союза постепенно Россия перешла к модернизации трёх из них: Т72, Т80, Т90. В последние годы наибольшее внимание, отмечает War is Boring, уделяется в РФ находящейся на вооружении серии танков Т-72. Так, теперь главным танком является модель Т-72Б3 - правда, до производства достаточного числа танков "Армата".

В целом Т-72Б3 - это усовершенствованные Т-72Б и Т-72БА. В модели установлен новый двигатель, появился комплекс динамической защиты, тепловизионный прицел наводчика "Сосна-У", а также у него улучшилось основное орудие. А вот Т-72Б3М может похвастаться панорамным прицелом командира ПК-ПАН (функцией "поиска-уничтожения"), что встречается и у западных танков.

Наиболее современной версией Т-80 сейчас является Т-80БВМ. На нём также можно найти прицел "Сосна-У", однако отсутствует оптический прицел 1Г42, а также модернизированный тепловизор командира. При этом у этой модели есть ещё один, запасной, прицел ПДТ ("прицел-дублёр тепловизионный").

По сравнению с Т-72Б3 названный танк отличается большей эргономичностью, хотя возможностей для дублирования у него меньше. Кроме того, Т-80БВМ передвигается быстрее и мощнее последней версии Т-72 за счёт газотурбинного двигателя, способного работать даже в Арктике. Уровень защиты у обеих моделей примерно один и тот же.

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На Т-90М в будущем планируют установить новое орудие 2А82. Пока что на нём, как и на Т-72Б3, Т-80БВМ, стоит 2А46. Также на самой последней модели Т-90 есть автономный тепловизор командира, тепловизионный прицел наводчика - вероятнее всего, "Ирбис". В плане защиты он сравним с Т-72Б3 и Т-80БВМ, но на нём установлено большее число противокумулятивных экранов с решетками, обеспечивающих защиту основания башни и задней части машины. Кроме того, на Т-90М присутствует система электронно-оптической активной защиты "Штора". Танк может определять пуски ракет и автоматически применять дымовую завесу в отличие от Т-72Б3 и Т-80БВМ.

War is Boring добавляет, что Т-90М через некоторое время будет оснащён системами защиты "Афганит" и "Малахит".