Названы различия между вариантами современных российских танков Т72, Т80 и Т90

В СССР существовало большое количество разных моделей танков: ПТ-76, Т-10, Т-54, Т-55, Т-62, Т-64, Т-72, Т-80. После распада Советского Союза постепенно Россия перешла к модернизации трёх из них: Т72, Т80, Т90. В последние годы наибольшее внимание, отмечает War is Boring, уделяется в РФ находящейся на вооружении серии танков Т-72. Так, теперь главным танком является модель Т-72Б3 - правда, до производства достаточного числа танков "Армата".

В целом Т-72Б3 - это усовершенствованные Т-72Б и Т-72БА. В модели установлен новый двигатель, появился комплекс динамической защиты, тепловизионный прицел наводчика "Сосна-У", а также у него улучшилось основное орудие. А вот Т-72Б3М может похвастаться панорамным прицелом командира ПК-ПАН (функцией "поиска-уничтожения"), что встречается и у западных танков.

Наиболее современной версией Т-80 сейчас является Т-80БВМ. На нём также можно найти прицел "Сосна-У", однако отсутствует оптический прицел 1Г42, а также модернизированный тепловизор командира. При этом у этой модели есть ещё один, запасной, прицел ПДТ ("прицел-дублёр тепловизионный").

По сравнению с Т-72Б3 названный танк отличается большей эргономичностью, хотя возможностей для дублирования у него меньше. Кроме того, Т-80БВМ передвигается быстрее и мощнее последней версии Т-72 за счёт газотурбинного двигателя, способного работать даже в Арктике. Уровень защиты у обеих моделей примерно один и тот же.