Названы различия между вариантами современных российских танков Т72, Т80 и Т90

Названы различия между вариантами современных российских танков Т72, Т80 и Т90Хотя эти версии танков всё ещё совершенствуются
В СССР существовало большое количество разных моделей танков: ПТ-76, Т-10, Т-54, Т-55, Т-62, Т-64, Т-72, Т-80. После распада Советского Союза постепенно Россия перешла к модернизации трёх из них: Т72, Т80, Т90. В последние годы наибольшее внимание, отмечает War is Boring, уделяется в РФ находящейся на вооружении серии танков Т-72. Так, теперь главным танком является модель Т-72Б3 - правда, до производства достаточного числа танков "Армата".
В целом Т-72Б3 - это усовершенствованные Т-72Б и Т-72БА. В модели установлен новый двигатель, появился комплекс динамической защиты, тепловизионный прицел наводчика "Сосна-У", а также у него улучшилось основное орудие. А вот Т-72Б3М может похвастаться панорамным прицелом командира ПК-ПАН (функцией "поиска-уничтожения"), что встречается и у западных танков.
Наиболее современной версией Т-80 сейчас является Т-80БВМ. На нём также можно найти прицел "Сосна-У", однако отсутствует оптический прицел 1Г42, а также модернизированный тепловизор командира. При этом у этой модели есть ещё один, запасной, прицел ПДТ ("прицел-дублёр тепловизионный").
По сравнению с Т-72Б3 названный танк отличается большей эргономичностью, хотя возможностей для дублирования у него меньше. Кроме того, Т-80БВМ передвигается быстрее и мощнее последней версии Т-72 за счёт газотурбинного двигателя, способного работать даже в Арктике. Уровень защиты у обеих моделей примерно один и тот же.
На Т-90М в будущем планируют установить новое орудие 2А82. Пока что на нём, как и на Т-72Б3, Т-80БВМ, стоит 2А46. Также на самой последней модели Т-90 есть автономный тепловизор командира, тепловизионный прицел наводчика - вероятнее всего, "Ирбис". В плане защиты он сравним с Т-72Б3 и Т-80БВМ, но на нём установлено большее число противокумулятивных экранов с решетками, обеспечивающих защиту основания башни и задней части машины. Кроме того, на Т-90М присутствует система электронно-оптической активной защиты "Штора". Танк может определять пуски ракет и автоматически применять дымовую завесу в отличие от Т-72Б3 и Т-80БВМ.
War is Boring добавляет, что Т-90М через некоторое время будет оснащён системами защиты "Афганит" и "Малахит".