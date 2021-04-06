Названы различия в стелс-технологиях истребителей Су-57 и F-22

Сначала авторы материала отметили, что Россия успешно создала сверхманёвренный стелс-самолёт пятого поколения Су-57. Он может противостоять американскому F-22.

Рассуждая о стелс-характеристиках, авторы отметили, что современные радары могут засечь самолёт-невидимку, но не могут отслеживать его для атаки.

У российского Су-57 выхлопные трубы расположены более заметно, выступают из корпуса. У F-22 же они более плотно прилегают к фюзеляжу, что позволяет истребителю оставаться невидимыми для большинства радаров. Впрочем, у российского самолёта выступающие выхлопные трубы тоже не стали помехой для скрытности из-за пониженных тепловых характеристик.

Также Су-57 выполнен из композитных радиопоглощающих материалов для большей скрытности, а вооружение у него располагается во внутренних отсеках.