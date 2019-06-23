Названы регионы России с самой дешёвой ипотекой

Как заявляют аналитики Росбанка, ипотека весной 2019 года стала доступнее. То есть, ежемесячные платежи по ипотечным кредитам снизились по отношению к средней заработной плате заёмщика. Так, например, в мае средний россиянин отдал за ипотеку 45,8% зарплаты.

Эта цифра довольно сильно разнится от региона к региону. Поэтому аналитики составили топ регионов с самой доступной ипотекой, и топ — с самой недоступной. Эксперты рассматривали займ за квартиру площадью 40 кв. метров на 15 лет с первоначальным взносом 20%.

Оказалось, что проще всего брать ипотечные кредиты жителям Магаданской области (19,4% от зарплаты), Ямало-Ненецкого АО (19,9%) и Ненецкого АО (26,2%). Сложнее — жителям города Севастополь (80,4%), Приморского края (76,6%) и Москвы (73%).