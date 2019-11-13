Наука и технологии
Сегодня 14:08
Названы регионы России с самым большим количеством покупок в китайских интернет-магазинах
Чаще всего там покупают электронику и гаджеты
Компания Admitad рассказала, сколько денег потратили россияне на покупки в китайских интернет-магазинах за девять месяцев 2019 года, и в каких регионах страны жители наиболее активно оформляют онлайн-заказы.
Через партнёрскую сеть Admitad совершается около 20% от всех покупок россиян в китайских интернет-магазинах. За девять месяцев года продажи партнёров составили более 20 млрд рублей. Исходя из этого специалисты оценили весь оборот российского рынка покупок в китайских интернет-магазинах в 100 млрд рублей. А общее количество заказов составило 160 млн.
Эксперты Admitad также изучили, в каких регионах России жители оформили наибольшее количество заказов. Список выглядит так:
- Москва (5,4 млн заказов)
- Санкт-Петербург (2,5 млн)
- Краснодарский край (1,187 млн)
- Московская область (1,084 млн)
- Свердловская область (1,078 млн)
- Самарская область (693 тысячи)
- Ростовская область (685 тысяч)
- Республика Татарстан (677 тысяч)
- Новосибирская область (676 тысяч)
- Нижегородская область (588 тысяч)
- Республика Башкортостан (451 тысяча)
- Челябинская область (397 тысяч)
- Воронежская область (390 тысяч)
- Красноярский край (365 тысяч)
- Пермский край (360 тысяч).
Сообщается, что средний чек с одного заказа равен 621 рублю. Чаще всего россияне приобретают в китайских интернет-магазинах электронику, гаджеты и аксессуары.