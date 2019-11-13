Названы регионы России с самым большим количеством покупок в китайских интернет-магазинах

Через партнёрскую сеть Admitad совершается около 20% от всех покупок россиян в китайских интернет-магазинах. За девять месяцев года продажи партнёров составили более 20 млрд рублей. Исходя из этого специалисты оценили весь оборот российского рынка покупок в китайских интернет-магазинах в 100 млрд рублей. А общее количество заказов составило 160 млн.

Эксперты Admitad также изучили, в каких регионах России жители оформили наибольшее количество заказов. Список выглядит так:

Москва (5,4 млн заказов)

Санкт-Петербург (2,5 млн)

Краснодарский край (1,187 млн)

Московская область (1,084 млн)

Свердловская область (1,078 млн)

Самарская область (693 тысячи)

Ростовская область (685 тысяч)

Республика Татарстан (677 тысяч)

Новосибирская область (676 тысяч)

Нижегородская область (588 тысяч)

Республика Башкортостан (451 тысяча)

Челябинская область (397 тысяч)

Воронежская область (390 тысяч)

Красноярский край (365 тысяч)

Пермский край (360 тысяч).

Сообщается, что средний чек с одного заказа равен 621 рублю. Чаще всего россияне приобретают в китайских интернет-магазинах электронику, гаджеты и аксессуары.