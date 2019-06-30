Названы регионы России с самыми дешёвыми коммунальными услугами

Исследование опубликовала «Российская газета». Как оказалось, за весь прошлый год каждый россиянин в среднем заплатил 17 936 рублей за услуги ЖКХ. Это на 5,3% больше, чем было в 2017 году.

Самая высокая средняя стоимость оказалась в Магаданской области — 42 132 рубля в год (3511 рублей в месяц). На втором месте расположился Камчатский край с 41 041 рублём в год (3420 в месяц), а на третьем — Мурманская область с 36 032 рублями в год (3003 в месяц). В Московской области средняя годовая стоимость услуг ЖКХ составила 31 288 рублей (месячная — 2607).

Меньше всего же платят жители Дагестана — 5487 рублей в год (457 рублей в месяц), Республики Тыва (5740 или 478) и Ингушетии (5852 или 488). Эксперты объяснили низкую стоимость услуг тем, что в этих регионах население имеет достаточно низкие доходы и платить больше просто не сможет.