Названы российские города, где климат уже начал серьёзно меняться

А именно в районе Воркуты, Салехарда, Читы, Улан-Удэ и Петропавловска-Камчатского. В недавнем докладе, одним из авторов которого был собеседник «РИА Новости», учёные предполагают, что к 2100 году многолетняя мерзлота может оттаять на 3-4 метра в среднем.

«Глубина протаивания мерзлоты будет неравномерной. Она активно будет таять по краям. Есть граница распространения мерзлоты: к северу от этой границы мерзлота есть, к югу ее нет. Везде будет увеличиваться глубина сезонного протаивания», — отметил специалист.

Кроме того, к концу столетия в зоне таяния окажутся Игарка, Якутск и Магадан.