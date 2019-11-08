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Названы российские магазины, в которых пройдёт крупная распродажа 11 ноября
Среди них магазины техники
11 ноября — особый день для фанатов AliExpress. Именно в эту дату маркетплейс проводит крупную распродажу, посвящённую празднику День холостяков. Однако не только AliExpress предоставит в ближайший понедельник скидки. Об этом объявили и российские магазины.
Среди них «М.Видео-Эльдорадо», Ozon, Lamoda, DNS и «Ашан». Первый ретейлер участвует в акции уже не первый год. Причиной тому является высокая покупательская активность россиян в ноябре. На сайте магазина уже опубликованы некоторые предложения.
На Ozon уже тоже можно посмотреть список товаров со скидками. Там, помимо техники, можно купить и одежду и товары повседневного спроса.
В DNS Чёрная пятница уже проходит с 29 октября. В её рамках действуют скидки на носимую электронику, смартфоны, планшеты и компьютеры.
Конечно, это не все магазины, которые устроят распродажу 11 ноября. Следите за новостями.