Названы российские операторы с самыми низкими тарифами в 2021 году

Названы российские операторы с самыми низкими тарифами в 2021 годуНо низкая цена на всегда означает хорошее наполнение тарифа
В целом, аналитики увидели, что минимальный пакетный тариф на мобильную связь в России подорожал на 16% по сравнению с предыдущим полугодием. В цифрах подорожание составило 45 рублей.
Что касается отдельных регионов, то быстрее индекс доступности падал в Южном федеральном округе. Там мобильная связь самая дорогая по стране. Самой доступной связь оказалась в следующих регионах: Ямало-Ненецкий АО, Магаданская область, Ханты-Мансийский АО, Сахалинская область, Москва.
По всем регионами только Tele2 и МТС продолжают ценовую войну, то есть предлагают низкие цены на начальные тарифы. У Билайна и МегаФона тарифы дороже, но их наполнение лучше. Например, в минимальных тарифах последних двух операторов размер пакета интернета может достигать 25 ГБ, а у Tele2 и МТС — всего 3-5 ГБ в месяц.