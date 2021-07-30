Названы российские операторы с самыми низкими тарифами в 2021 году

В целом, аналитики увидели, что минимальный пакетный тариф на мобильную связь в России подорожал на 16% по сравнению с предыдущим полугодием. В цифрах подорожание составило 45 рублей.

Что касается отдельных регионов, то быстрее индекс доступности падал в Южном федеральном округе. Там мобильная связь самая дорогая по стране. Самой доступной связь оказалась в следующих регионах: Ямало-Ненецкий АО, Магаданская область, Ханты-Мансийский АО, Сахалинская область, Москва.